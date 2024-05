Lite furiosa, due uomini in ospedale

È finita in ospedale la serata di due uomini, coinvolti in un violento litigio davanti a un negozio alimentare etnico a Castelnovo Sotto. È accaduto l’altra sera verso le 20.30 in paese, in via Venti Settembre. Forse futili motivi alla base del diverbio nato tra un uomo italiano cinquantenne e un cittadino di origine nordafricana di 34 anni, residenti in zona. Dalle parole si è passati alla violenza. E, secondo qualche testimonianza, sarebbe spuntato anche un bastone durante la lite.

È stato il gestore del locale, di fronte a quella violenza, a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Ha telefonato al 112, facendo arrivare i carabinieri, incaricati di far cessare la lite, evitando che la situazione potesse degenerare.

I protagonisti del diverbio sono stati identificati.

Per loro, proprio per gli effetti dei colpi ricevuti, è stato necessario il soccorso sanitario. In via Venti Settembre a Castelnovo Sotto sono arrivati i soccorsi con l’ambulanza. Inizialmente l’intervento è stato valutato come "codice rosso", vista la dinamica dell’episodio. Poi, per fortuna, i primi accertamenti sanitari hanno permesso di escludere traumi di rilievo. Ma i due litiganti, in ambulanza, sono stati trasportati in pronto soccorso per le medicazioni.

Sono in corso le indagini per valutare eventuali aggravanti in vista di possibili denunce.

Antonio Lecci