Lite stradale, lo prende per il collo

Sono intervenuti anche i carabinieri per evitare che la situazione potesse degenerare, l’altra sera sulla strada Cispadana, nei pressi dello svincolo che collega alla frazione di Casoni, a Luzzara. Pare per motivi di viabilità stradale, si è verificato un diverbio tra cittadini stranieri. Uno di loro, sceso dalla vettura, ha affrontato un cittadino di origine indiana di 34 anni, che è stato afferrato con decisione al collo. Poi è riuscito ad impossessarsi delle chiavi dell’auto, che ha gettato sulla strada. A quel punto, forse soddisfatto, ha mollato la presa e si è allontanato. Qualcuno ha subito avvisato i carabinieri, giunti sul posto per accertamenti e per evitare che il diverbio potesse sfociare in grave violenza. In seguito all’episodio, ora si indaga per poter risalire all’autore dell’aggressione.