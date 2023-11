Lite su un bus Seta, spruzza lo spray urticante e fugge. Caccia all’uomo

Al culmine di una lite ha tirato fuori lo spray urticante e lo ha spruzzato nell’autobus. È successo venerdì sera in via Eritrea, all’altezza dell’intersezione con viale Piave, all’interno di un mezzo di trasporto pubblico locale di Seta.

Due persone hanno dato vita ad un diverbio per futili motivi; all’improvviso, uno di loro si è adirato e ha spruzzato lo spray al peperoncino per poi scendere alla fermata dove infine si è dileguato. Fortunatamente i venti passeggeri all’interno in quel momento non hanno riportato alcuna conseguenza. L’autista ha arrestato il bus e ha chiamato i carabinieri che ora indagano per risalire al responsabile; al vaglio le telecamere di videosorveglianza in dotazione sul mezzo.