Litiga col fidanzato e prende a pugni un’auto in sosta

Ha litigato col fidanzato ed è andato in escandescenza, rompendo a pugni il lunotto di un’auto parcheggiata in via Roma. È successo nella tarda serata di ieri, nei pressi dell’arco di Porta Santa Croce. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della questura i quali hanno cercato di tranquillizzare il ragazzo, un 25enne italiano, gravato anche da disturbi psichici. Il giovane si è però ‘ribellato’ ai poliziotti. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre per procedere con l’accusa di danneggiamento si attende la querela di parte del proprietario dell’autovettura.