Lo scherzo potrebbe farlo il tempo. Al carnevale di Castelnovo Sotto in forse le sfilate dei carri

Il maltempo di questo fine settimana sta provocando delle variazioni alle feste di carnevale. Si guarda con la massima attenzione al cielo del pomeriggio a Castelnovo Sotto, dove è oggi dalle 14,30 è in programma la seconda sfilata allegorica in centro storico, dopo il positivo esordio di una settimana fa. In caso di pioggia il corteo di carri e mascherate non potrà andare in scena, proprio per gli effetti che l’acqua avrebbe sulla cartapesta e sulle strutture dei carri. Le scuderie in gara al carnevale sperano in una tregua della pioggia nel pomeriggio. Altrimenti tutto è rinviato alle prossime due domeniche, con altre sfilate in centro. Già ieri il maltempo ha costretto ad annullare la sfilata allegorica prevista nel pomeriggio in centro a Correggio. Sono stati confermati lo spettacolo di marionette sotto i portici e lo stand di rosoni e caldarroste a cura dei giovani della Pro loco. Festa di carnevale, con pranzo, oggi alla Ctl di Bagnolo, a cura della locale sezione del Pd. Iniziative previste anche a Brescello: oggi dalle 15 l’appuntamento è al centro sociale di piazza Pallini a Sorbolo Levante, mentre martedì alle 10 ci si ritrova in piazza Matteotti a Brescello con le scuole elementari tra animazioni, magia, giocoleria, foto ricordo.

Sfilata di carnevale, martedì mattina, anche in via Gonzaga in centro a Guastalla.