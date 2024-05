"Lo scoppio, poi il fuoco". Auto distrutta dal rogo. Paura all’ora di punta, disagi al traffico

"Ho sentito uno scoppio e pochi istanti dopo sono apparse le prime fiammelle dal vano motore dell’auto". A raccontarlo è l’uomo quarantenne che si trovava alla guida della Ford Focus distrutta da un incendio che è divampato poco prima delle nove di ieri mattina, mentre stava percorrendo via Circondaria, in centro a Correggio. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 115, soprattutto perché la vettura era alimentata a gpl e la bombola era stata appena rifornita, con il pieno di gas. Si temeva che il calore del fuoco potesse provocare uno scoppio, oltretutto in un’area vicina al parcheggio di piazzale 2 Agosto, in mezzo al traffico dell’orario di punta. Si sono subito mobilitati i vigili del fuoco da Reggio e da Carpi. Erano in transito gli agenti della polizia locale, subito intervenuti per bloccare il traffico. Per fortuna non si sono verificati scoppi e la situazione è stata rimessa in sicurezza in breve tempo. Inevitabile, però, il disagio al traffico, con gli agenti della polizia locale che hanno deviato il flusso di veicoli su percorsi alternativi da e verso il centro storico. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo, in attesa della rimozione. Per riaprire la strada è stato necessario attendere l’intervento di una squadra di manutenzione, che ha ripulito l’asfalto dai segni dell’incendio.

a. le.