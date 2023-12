Lo show ispirato all’Orlando furioso in piazza Duomo

Sarà un Capodanno tutto da vedere e ascoltare quello della notte del 31 dicembre a Reggio, per lasciarsi sorprendere, incantare, affascinare dallo show ‘Alla ricerca del senno perduto’. Sarà una festa e uno spettacolo per tutti, per famiglie, per ogni età.

Dominerà la fantasia, perché storia, spazio e tempo potranno staccarsi dalla ‘forza di gravità’ per salire in alto: la città di Ludovico Ariosto, il creatore dell’Orlando furioso. Si entrererà nell’anno nuovo, il 2024, in cui del sommo poeta del Rinascimento correrà il 550° anniversario dalla nascita, avvenuta nella città emiliana l’8 settembre 1474. Si è fatta strada l’idea di riscoprire e riproporre le vicende dell’Orlando e del felice ritrovamento del suo senno, in una chiave popolare, festosa e accessibile, intelligente, fatta di parole, suoni, gesti e immagini nell’aria. Un grande affresco in movimento che rievoca subito respiro, libertà, spazialità infinita, quell’atmosfera tra Terra e Cielo, in cui Ludovico collocò i suoi personaggi e le loro gesta.

Dalle 23 in piazza Prampolini – grazie ad acrobati, attori, danzatori, effetti luminosi, video mapping – sulle facciate degli edifici e nell’aria appunto della storica piazza Grande della città, andrà in scena la Festa del passaggio del tempo, ovvero ‘Alla ricerca del senno perduto’, uno spettacolo di Monica Maimone tratto dall’Orlando furioso, riletto e rappresentato in una visione e un linguaggio contemporanei, con testo di Marco Maria Pernich e racconto narrato da una voce fuori campo.

Lo spettacolo, promosso dal Comune, sarà ad ingresso libero e gratuito fino all’esaurimento dei posti. Per ragioni di sicurezza e logistica, la piazza potrà ospitare circa 3.000 persone.