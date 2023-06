Lo stadio porterà il nome di Simone Spezzani

In memoria di Simone Spezzani (foto), il giovane morto a seguito incidente stradale nel settembre del 2021, la comunità di Baiso si prepara a celebrare domenica una serata speciale, ricca di emozioni e ricordi. A Simone verrà intitolato il campo sportivo comunale. Appuntamento quindi alle 18 allo stadio comunale di Baiso che, da quel momento si chiamerà "Simone Spezzani", un giovane sportivo e allenatore impeccabile che ha portato le squadre di calcio di Baiso a risultati straordinari. Simone Spezzani aveva 35 anni quanto il 25 settembre 2021 mentre percorreva via Lucenta, perseil controllo dell’auto che andò contro gli alberi. Domenica sarà anche l’occasione per presentare le squadre dilettanti e juniores del Torneo Montagna 2023 che disputeranno un’amichevole. La serata in ricordo di Simone si chiuderà con un momento conviviale.

s.b.