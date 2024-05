Lo storico. Primo Maggio di Succiso

Il Primo maggio a Succiso rappresenta un evento storico, ma anche una festa popolare celebrata per la prima volta nel 1945, a seguito della Liberazione, oggi diventata una tradizione irrinunciabile e con invariato programma: il ritrovo nel centro del paese, il saluto del sindaco e i discorsi dei rappresentanti sindacali, il giro del paese con in testa, fin dalla prima edizione, la banda di Villa Minozzo, deposizione di una corona al monumento dei caduti e poi tutti a pranzo alla Coop Valle dei Cavalieri, canti e musica fino a sera. Così anche quest’anno con grande partecipazione, nonostante la pioggia che ha impedito la sfilata musicale attorno al paese, limitata al breve tratto per la deposizione della corona, come appare nella foto con in testa la storica bandiera rossa, un vessillo diventata il simbolo della festa del primo maggio a Succiso.

s. b.