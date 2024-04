Lo United Albinea esonera mister Ariosi

Fulmine a ciel sereno in casa United Albinea (2ª categoria). Il club giallonero ha deciso di esonerare mister Manolo Ariosi (foto) all’indomani del ko all’ultima giornata contro il Novellara maturato al 90’. La stagione non è affatto finita per il club pedecollinare, 3° e atteso dalla semifinale play-off fra le mura amiche contro il Rapid Viadana. Al suo posto promosso il giovane vice Luca Masoni, trainer della Juniores provinciale con esperienze anche nel Montagna. "Il presidente ha voluto dare una scossa alla squadra che non vedeva più reattiva come prima e a caldo mi ha comunicato le sue intenzioni", spiega un ancora incredulo Ariosi. Evidentemente è destino che mister Ariosi non riesca a disputare i play-off alla guida dello United Albinea: l’anno scorso all’ultima giornata perse a Carpineti la possibilità di entrarvi in una sorta di spareggio anticipato. "Dispiace veramente che il rapporto con Ariosi sia finito così, perché resta una gran persona che qui da noi ha fatto veramente bene – analizza il dirigente Massimo Tanferri. – Arriviamo ad una partita importante contro un avversario che non ha nulla da perdere e sfrutterà l’entusiasmo per un risultato inaspettato".

Federico Prati