L’obiettivo è quota quattromila

Un PalaBigi caldissimo e carico di entusiasmo per spingere la Unahotels verso la semifinale. Anche coach Priftis ha sottolineato l’importanza che il pubblico di via Guasco sta avendo nella serie e così, a partire dalle 20,45, ci si aspetta un’atmosfera degna della posta in palio. Da ieri è scattata la vendita libera per quei posti che non sono stati ‘riscattati’ durante il periodo di prelazione. Il circuito di riferimento è Vivaticket, ma per l’occasione anche lo ‘StoRe’ di piazza Prampolini sarà aperto a partire dalle 10 e fino alle 19, con orario continuato. Per chi invece fosse impossibilitato in entrambi i casi, c’è comunque la possibilità di acquistare i tagliandi direttamente ai botteghini del palasport che saranno aperti a partire dalle 19,30 e fino all’inizio della partita. In gara 3, complici dei prezzi non esattamente ‘popolari’ e che hanno fatto storcere il naso a qualche tifoso, il pubblico si è fermato a quota 3738: sotto gli standard. La speranza è che questa sera invece si possa viaggiare oltre le 4000 presenze.