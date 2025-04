"Locali più idonei per l’ufficio immigrazione"

Il Consiglio comunale ha approvato ieri – con 18 voti favorevoli della maggioranza e 5 voti contrari dell’opposizione – una mozione per rimuovere gli ostacoli burocratici e garantire luoghi idonei per il rinnovo dei permessi di soggiorno. "Basta code davanti alla questura, occorre individuare nuovi spazi per l’ufficio immigrazione", l’appello del Pd che ieri om Sala del Tricolore ha presentato il documento a prima firma di Francesca Boni (nella foto) che impegna la giunta a collaborare con la questura per individuare nuovi spazi per l’ufficio immigrazione, al fine di eliminare le lunghe code e migliorare i servizi per i cittadini.

"Vogliamo sottolineare l’urgenza di risolvere il problema delle lunghe attese per il rinnovo dei documenti di soggiorno – chiosa la Dem – una situazione che si protrae ormai da tempo. Questa problematica è comune anche in altre città italiane e vede le persone costrette ad affrontare lunghe code in piedi e all’aperto, in condizioni di disagio". Inoltre, si invita la giunta di Marco Massari a valutare la possibilità di stipulare un protocollo d’intesa con la Questura per adottare, congiuntamente con il Comune, ogni azione idonea a migliorare la risposta agli utenti, con particolare attenzione alla condivisione dei dati di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, allo scopo di rendere il percorso più agevole per la popolazione ed eliminare il rischio che inadempimenti burocratici possano portare alla cancellazione automatica dalle liste dei residenti del Comune".

Un problema – premetteva il documento – "che affligge diverse città italiane, da Torino a Roma".