L’olio di Capaci donato al vescovo dal questore

La polizia di Stato ha donato a tutte le Diocesi italiane l’olio del ’giardino della memoria di Capaci’ in occasione dell’anno in cui ricorrono i 32 anni dalle stragi dove persero la vita i magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone (oltre alla moglie di quest’ultimo Francesca Morvillo e i poliziotti della scorta). Ieri la consegna del dono è avvenuta anche a Reggio nel corso di una visita in curia da parte del questore Giuseppe Maggese all’arcivescovo Giacomo Morandi (nella foto). L’olio sarà utilizzato per la santa messa crismale di oggi in Cattedrale.