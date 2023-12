Luci più forti e alberi potati. Intervento in viale IV Novembre per ridurre le zone di degrado

Più luce in zona stazione, dove nell’ombra si nasconde il degrado e la microcriminalità. È finalmente terminata la riqualificazione del sistema di illuminazione di viale IV Novembre, al fine di garantire una maggiore visibilità nelle ore notturne e quindi un maggior grado di sicurezza. Una richiesta che era arrivata dai comitati nelle scorse settimane e che il Comune ha concluso in questi giorni.

L’intervento ha visto l’implementazione delle 23 lanterne esistenti con un nuovo e innovativo sistema di illuminazione a led che ha permesso di aggiornare i corpi illuminanti senza sostituirli. Le lanterne così rinnovate garantiranno un flusso luminoso uscente superiore del 25% rispetto al modello precedente, con un incremento di potenza quasi nullo. Più luce, ma stessa bolletta insomma.

Le lanterne saranno inoltre dotate di un’ottica – di tipo ‘rotosimmetrico’ - che garantirà ottimi livelli di illuminamento sia sulla carreggiata, sia sulle due aree pedonali presenti lungo il viale. È proprio su quelle aree che si concentrano di solito i capannelli più fastidiosi per i passanti che si dirigono in stazione.

Grazie all’intervento, quindi, le due piste ciclopedonali che affiancano la carreggiata per le auto, ottengono più luce.

Per garantire i massimi livelli di sicurezza durante tutte le fasce notturne, ai nuovi apparecchi non è stato installato alcun tipo di profilo di riduzione del flusso luminoso così da raggiungere i massimi valori di illuminamento durante tutta la notte.

Si è provveduto inoltre alla potatura degli alberi presenti lungo viale IV Novembre in modo da non coprire il sistema di illuminazione e permettere una corretta visuale da parte delle telecamere di sorveglianza installate in zona.