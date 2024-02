Lucio, mi ritorni in mente

Si conclude con un tributo a Lucio Battisti, oggi al teatro Bismantova di Castelnovo Monti, il fine settimana di spettacoli per ricordare i vent’anni dalla riapertura della sala spettacolo del Comune appenninico, dopo la ristrutturazione. Il programma di "E20. Feste per i vent’anni del Bismantova" prevede oggi un doppio spettacolo, con inizio alle 16 e alle 20,45, con "Mi ritorni in mente". Ingresso a 10 euro, con il ricavato alla Croce verde di Castelnovo Monti e Vetto. Prevendite al teatro Bismantova. Gli eventi sono iniziati venerdì con incontri, spettacoli, letture, musica, oltre a un omaggio ad Antonio Ligabue proposto ieri con ospite Giuseppe Caleffi, la cui famiglia aveva ospitato l’artista per qualche tempo, a Gualtieri. L’incontro è stato seguito da un’apericena e da una rappresentazione teatrale.