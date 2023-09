"Luisa era una persona esemplare"

"Certamente Luisa ha combattuto una buona battaglia, ha terminato la corsa, ha conservato la fede, come scrive San Paolo nella seconda lettera a Timoteo". Lo ha evidenziato il parroco don Daniele Casini nell’omelia dei funerali della storica professoressa di educazione al liceo Classico, Luisa dal Verme morta all’età di 105 anni. L’addio si è celebrato ieri nella chiesa di San Pio X, tante volte frequentata dalla decana dei docenti reggiani e dalla sorella Enrica. Don Daniele ha sottolineato la profonda testimonianza di fede che Luisa dal Verme lascia: la recita quotidiana del “Padre Nostro”, dove si chiede al Signore, che conosce la fragilità di ognuno, di non abbandonarlo alla tentazione, e dell’“Ave Maria” capace di dare conforto; la comunione frequente; le messe celebrate in casa e nell’oratorio di San Francesco hanno contrassegnato la sua lunga giornata terrena. Don Casini ha affermato poi che "amore per i familiari, senso dell’accoglienza, attenzione alle giovani generazioni esercitata nei decenni di apprezzato insegnamento dell’educazione fisica hanno sempre contraddistinto la docente. Il sorriso, gli interessi culturali, l’amore per il teatro, il senso profondo dell’amicizia sono state altre doti che fanno della professoressa Luisa dal Verme una persona veramente esemplare".

