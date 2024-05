L’ultimo canto dei canarini a Reggio risale all’ottobre 1950

Reggiana imbattuta in casa in campionato, nel derby del Secchia, dal 15 ottobre 1950, quando il Modena passa in rimonta al Mirabello, replicando all’iniziale vantaggio di Scagliarini con il rigore di Toth e il gol di Brighenti. Tante le storie legate ad una gara sempre molto attesa: dal tris di Greatti che decide la sfida del 1961/62 in favore dei padroni di casa, che tuttavia retrocedono in C, al 2-0 del 1967/68 con ricorso da parte ospite per i presunti tacchetti irregolari utilizzati dagli avversari. Che dire, poi, dell’1-1 del campionato di Serie C1 1985/86, quando Facciolo (foto) salva l’1-1 nel finale respingendo il penalty di Domini e, dopo la ripetizione ordinata dall’arbitro, anche quello di Longhi? Quel giorno il portiere della Reggiana, arrivato in estate da Pordenone, entra di diritto nel cuore dei tifosi, guadagnandosi l’appellativo di "Rambo".

Tempi recenti. Nel 1991/92 Ravanelli, Bertoni e Scienza firmano il 3-1 in favore degli uomini di Marchioro, che poi si aggiudicano di misura (rete di Corrado) la gara dell’anno seguente, quello ella promozione in A; si tratta dell’ultimo derby giocato al Mirabello, perché nel 1999/00 è il Giglio a fare da teatro ad un altro tris, quello siglato da Trocini, Beretta e Citterio. Dopo il pari a reti bianche del 2000/01, si passa alla stagione 2016/17 e ad una sfida decisa da una splendida rovesciata di Carlini; anche l’anno seguente finisce 1-0, con gol di Cesarini, anche se poi il Modena fallisce e viene estromesso dal campionato. Le ultime due sfide? Due 0-0, in Serie D e in Serie C.