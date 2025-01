L’ultimo, commosso saluto a Mario Zannoni

L’ultimo saluto ieri al corista del ‘Bismantova’ Mario Zannoni di Campolungo (Castelnovo Monti), persona molto conosciuta e stimata da tutti. I funerali si sono svolti nella chiesa parrocchiale di Campolungo, gremita di folla commossa, l’onoranza funebre è stata celebrata dal parroco don Giovanni assieme a diversi sacerdoti tra cui don Gianni, parroco di Campolungo molti anni fa. L’onoranza funebre è stata accompagnata sia dal Coro della parrocchia locale che dagli amici del Coro Bismantova.

Ricordo commosso e affettuoso del presidente del Coro Boismantova, Marco Monti. "Mario era appassionato del canto. Abbiamo condiviso tanto insieme, soprattutto il momento di crescita. In quegli anni eravamo quarantacinque coristi, abbiamo inciso cd, fatto trasferte, organizzato tanti eventi. Ha portato nel Coro il suo essere una persona socievole e positiva. Con lui abbiamo messo un po’ le radici – continua Monti –, quelle che ci tengono ancora operativi dopo cinquant’anni. Anche quando ha lasciato il Coro ci siamo incontrati in diverse occasioni. Noi dobbiamo ringraziarlo per quello che ha fatto. Il suo insegnamento continuerà ad essere tra noi".

Commosso anche il ricordo del segretario Marcello Confetti: "Il Coro si stringe con commozione e sincero affetto alla moglie Anna, ai figli e a tutti i familiari e parenti".

s. b.