L’ultimo miglio, ma non c’è un successore

di Saverio Migliari

Dieci anni di mandato in una mattina. L’evento ’Immagina domani’ organizzato da Luca Vecchi è stato denso di contenuti, emozioni e retorica, come è scontato che sia un momento di celebrazione senza contradditorio. Ci sarà tempo e modo di valutare nella sua interezza l’importante lavoro fatto in questi dieci anni, che ha segnato alcuni punti di svolta per la città. Vorremmo però anche capire, dall’apparato Pd seduto in patea ieri (se ancora si può definire ’apparato’) chi sarà schierato nella corsa per il dopo-Vecchi e con quale idea di città. Il centrodestra ha un candidato in pectore di grande spessore (Tarquini). Sarebbe il caso di iniziare a confrontarsi sui temi, mettendo fine alla lunga fase di balbuzie sui nomi.