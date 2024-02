L’ultimo saluto ad Angelo Ficarelli, morto a sessant’anni. La Basilica di San Quirino gremita di persone in lacrime

Una folla di amici e conoscenti ha dato l’addio ad Angelo Ficarelli, 60 anni, molto conosciuto e stimato per l’attività svolta come educatore e promotore di eventi per i giovani, tra gli ambienti parrocchiali e la scuola, anche come consigliere nel direttivo degli istituti San Tomaso di Correggio, attraverso l’impegno nella Fondazione Bellelli-Contarelli. Gremita ieri pomeriggio la basilica di San Quirino di Correggio per l’addio a Ficarelli, vinto da una malattia. Da tutti è emerso il ricordo di una persona generosa, disponibile, sempre positiva e ottimista. Una folla si è stretta attorno ai familiari: la moglie Rita, i figli Federica, Letizia e Giulio, la sorella Lorena, i nipoti e "tutti coloro che gli hanno voluto bene". Dopo la messa si è svolto l’ultimo viaggio di Angelo, con il feretro trasportato dall’agenzia Cabassi al cimitero di San Martino di Correggio.