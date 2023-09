L’ultimo saluto all’ex vice sindaco e professore Giorgio Carrubba: lunedì i funerali

È morto Giorgio Carrubba, già vice sindaco di Rolo (foto).

I funerali sono stati fissati per lunedì pomeriggio, 4 settembre, alle 15.30, direttamente nella chiesa parrocchiale di Rolo.

Carrubba era un volto conosciuto: insegnante di educazione fisica in pensione, ma anche personaggio impegnato in molteplici attività tra cultura, politica locale, volontariato; ma anche in parrocchia e nell’aiuto alle persone in difficoltà.

Il professore di 69 anni, Giorgio Carrubba è rimasto vittima di un incidente stradale una settimana fa a Lesignana di Modena, in uno scontro che ha coinvolto la sua moto e due auto.

Il centauro è deceduto praticamente sul colpo.

Dopo l’autopsia, eseguita a inizio settimana, la magistratura modenese ha concesso il nulla osta per i funerali, affidati all’agenzia Turcato-Caprari.

Alle 15.30 di lunedì si ritroveranno in molti nella chiesa rolese, nel paese in cui Giorgio era stato pure vicesindaco, consigliere comunale, coordinatore della Caritas locale. In lutto anche la comunità di Moglia di Mantova, dove aveva insegnato, alle scuole medie.

Era inoltre legato ad associazioni del Modenese. Benvenuto da tutti.

Lascia la moglie Rossella, i figli Fabrizio e Gianguido, il fratello Alberto e altri parenti.

Moltissimi i messaggi di cordoglio. Fra questi, pure quello del sindaco Luca Nasi.