L’Unahotels ritorna... al brindisi e ai playoff. Show di Smith e difesa di ferro, ora ci siamo

REGGIO EMILIA

74

BRINDISI

66

UNAHOTELS: Uglietti 5 (2/2), Galloway 11 (1/5, 3/6), Vitali 5 (0/3, 1/4), Chillo 7 (1/3, 1/3), Faye 8 (4/10); J.Smith 23 (4/4, 5/7), Grant (0/1 da 3), Atkins 2 (1/2), Black 13 (4/4), Cipolla. N.e. Camara, Weber. All.: Priftis.

HAPPY CASA: Washington 9 (1/1, 2/6), Bartley 12 (4/5, 1/7), Sneed 12 (3/6, 1/5), Bayehe 5 (2/2, 0/1), Laszewski 11 (3/6, 1/5); Morris 11 (2/3, 2/5), Laquintana 4 (1/1, 0/1), A.Smith 2 (1/4), Seck, Lombardi (0/1 da 3), Riismaa (0/1). N.e.: Guadalupi. All.: Sakota.

Arbitri: Sahin, Quarta, Nicolini.

Parziali: (21-16, 44-28; 56-48)

Note T.l.: Reg 10/15 Bri 11/18. Rimb.: Reg 34 (Atkins 5) Bri 33 (A.Smith e Bartley 6). Ass.: Reg 19 (Galloway 4) Bri 15 (Washington 8). Spettatori 4016.

L’uragano biancorosso si abbatte su Brindisi e non le lascia scampo. Reggio torna alla vittoria dopo due passi falsi, blinda la qualificazione ai playoff e mette una seria ipoteca anche sul quinto posto, perché guardando il calendario delle rivali (Trento e Tortona su tutte…) potrebbe addirittura bastarle un solo successo per assicurarselo. All’orizzonte ci sono le sfide con la Virtus (a Bologna), con Napoli (al Bigi) e poi la chiusura a Sassari.

Al di là dei calcoli però, quello che fa essere ottimisti è l’atteggiamento con cui questa squadra ha iniziato a giocare dopo le Final Eight. Aggressiva in difesa e sulle palle vaganti e già siderale in attacco con le fiondate dal perimetro di Smith e Galloway, adesso la Unahotels ha aggiunto una dimensione in area (con Faye e Black) da prima della classe. Brindisi se n’è accorta quasi subito, perché se è vero che Smith ha cucinato praticamente tutti già nel primo tempo (17 punti in 11 minuti con 7/8 dal campo) la squadra di Sakota – applaudito e omaggiato dalla presidente Bartoli con una foto ricordo – è andata completamente a fondo quando Reggio ha cercato con insistenza le sue torri. Bayehe è letteralmente impazzito fino a commettere il quarto fallo già a metà del secondo quarto, mentre il resto della ciurma si è sistematicamente aggrappato a braccia, schiena e spalle dei lunghi biancorossi. Dopo il 44 a 28 con cui Reggio è andata al riposo il destino del match sembrava già segnato, ma i pugliesi con orgoglio sono arrivati fino al -4 a 1’18" dalla fine (70-66). Poi un tiro libero di Black e un canestro in avvicinamento di Galloway hanno spazzato via ogni dubbio (73-66) e regalato un successo meritato e che vale tantissimo.

Ancora di più se si pensa che Weber non ha messo piede in campo per il riacutizzarsi del problema al ginocchio patito nella gara contro Milano Il play non riesce praticamente ad allenarsi e se non dovesse rimettersi in sesto nel giro di un paio di settimane, il club tornerà certamente sul mercato in vista dei playoff che inizieranno l’11 maggio. Uglietti ieri è stato bravo, Smith il suo in regia lo fa sempre, ma pensare di affrontare la postseason senza un vero play è un’utopia. C’è ancora un po’ di margine per fare qualche valutazione, ma non ci si può dormire troppo sopra.

Francesco Pioppi