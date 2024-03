Lunedì l’addio a Fernando Barbieri. Gualtieri piange il suo cantore

Sono stati fissati per lunedì pomeriggio i funerali di Ferdinando (Fernando) Barbieri, vinto a 86 anni da una malattia, contro cui combatteva da qualche tempo, ma che solo negli ultimi tempi si era manifestata in modo evidente, con un peggioramento delle sue condizioni di salute. Un grave lutto per la comunità di Gualtieri, il paese in cui abitava, e dove erano tante le iniziative di valorizzazione che lo avevano visto protagonista. Aveva lavorato come operaio e come elettricista.

Ma era conosciuto soprattutto come ’cantore’ di brani della tradizione, che eseguiva allietando feste di piazza, fino a pranzi e cene in osterie e in luoghi di divertimento.

Aveva suonato nell’orchestra ’I Menga’, ma la sua popolarità era cresciuta nel duo con Pinon Simonazzi, altro importante personaggio del paese, che la prigionia nella seconda guerra mondiale lo aveva portato negli Stati Uniti, arrivando perfino a suonare nell’orchestra di un giovanissimo Frank Sinatra.

Fernando Barbieri aveva pure recitato a lungo nella compagnia teatrale ’La Palanca Sbusa’ di Gualtieri. E spesso lo si vedeva impegnato a ripulire alcuni spazi storici del suo paese, in particolare in centro. Lascia la moglie Annanaria, le figlie Sabrina, Cristiana, la sorella Clara e altri parenti. Eventuali offerte a opere di bene.

Antonio Lecci