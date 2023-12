L’ungherese Masterplast approda nel Bel Paese con una sede a Calerno

L’azienda ungherese Masterplast ha inaugurato nei giorni scorsi il nuovo impianto di produzione di termoisolante in polisterolo in Italia, situato a Calerno. All’evento ha preso anche il Segretario di Stato Tamás Menczer, responsabile delle relazioni bilaterali del Ministero degli Affari Esteri e Commercio di Ungheria, oltre alle autorità locali, tra cui il direttore di Unindustria Reggio Vanes Fontana (insieme in foto). Secondo le previsioni di Masterplast, la fabbrica potrebbe generare 15 milioni di euro di entrate. La tecnologia di produzione è stata installata in un impianto industriale esistente: così sia il costo dell’investimento (3 milioni di euro), che il tempo necessario per lo sviluppo è stato ridotto. L’attività a Calerno è focalizzata sul commercio di prodotti termoisolanti, con un sistema di vendita e logistica. Masterplast vanta un fatturato 2022 di 201,8 milioni. Ha attività produttive in cinque Paesi e negli ultimi due anni ha triplicato la capacità produttiva; in ottobre ha tagliato il nastro ad uno stabilimento in Germania. Prevede una forte espansione in Italia in seguito agli obiettivi di efficienza energetica dell’Ue e alle misure normative relative alle emissioni di carbonio.

f.c.