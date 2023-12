Lusso e bellezza sotto l’Isolato San Rocco. La prestigiosa Porsche apre un temporary store

Un tocco di lusso, sia pure temporaneo, per dare un tocco "chic" al centro storico di Reggio. Che male non fa, specie sotto le feste. Poi magari sarebbe bello se il cuore della città fosse esteticamente e commercialmente più appetibile tutto l’anno. Ma questo è un altro discorso mentre l’attualità vede Porsche situarsi in galleria Cavour con il suo "temporary Store Pop-Up", una delle idee che la Casa tedesca ha lanciato negli ultimi anni in tema di marketing. Il negozio reggiano, che dipende dalla concessionaria di Modena del gruppo Pag-Italy, joint-venture tra le famiglie Vanti-Mantellini e la Penske, resterà aperto quantomeno sino ai primi di gennaio e si caratterizza per la modernità dell’allestimento e per la presenza di una vettura Porsche in bella mostra. Numerosi i reggiani che, tra un giro e l’altro per le vie del centro, si soffermano davanti alla vetrina.