L’utile di Comer Industries sale a 55 milioni: + 14,3% rispetto al 2022 Comer Industries, una società reggiana leader nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria, ha chiuso il primo semestre con ricavi in crescita del 6,8% e un utile netto in aumento del 14,3%. Il management si aspetta una domanda stabile e una redditività sostanzialmente in linea con il primo semestre 2023.