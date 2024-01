Lutto per la perdita di Giancarlo Nizzoli

Ha destato cordoglio la notizia della scomparsa di Giancarlo Nizzoli, 84 anni, molto conosciuto per essere stato a lungo impiegato di banca. Abitava a Boretto, dove ieri pomeriggio si sono svolti i funerali, affidati all’agenzia Cantarelli e Meloni. Nizzoli era conosciuto e stimato per la sua professionalità, oltre che per i modi gentili e garbati, sempre evidenziati nel rapporto con gli altri. Lascia nel lutto la moglie Maria Grazia (assicuratrice in pensione), il figlio Alessio, il fratello Claudio e altri parenti. I funerali si sono svolti ieri dalla camera mortuaria dell’ospedale civile di Guastalla per la basilica di San Marco a Boretto, con il corteo che dopo la messa si è diretto al cimitero del paese. Anche il sindaco di Boretto, Matteo Benassi, ha voluto manifestare cordoglio alla famiglia, ricordando Nizzoli come "persona distinta e sempre gentile con tutti".