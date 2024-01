Luzzara, in carcere per essersi "avvicinato" alla moglie

Luzzara (Reggio Emilia), 16 gennaio 2024 - Come era prevedibile, sono scattati gli arresti per l’uomo di 52 anni, italiano residente a Luzzara, che nei giorni scorsi aveva violato il divieto di avvicinamento alla moglie, che era stato impartito dal giudice già da alcuni mesi. Nonostante il provvedimento, però, venerdì notte si era avvicinato all’abitazione della donna, con intenzioni non certo amichevoli. Era stato lui stesso a segnalare la sua presenza in zona vietata, rendendosi conto di poter commettere una sciocchezza irreparabile. Era stato arrestato e poi rimesso libertà dopo l’udienza davanti al giudice. Ma già in quel momento, al termine dell’udienza in tribunale a Reggio, era stato ipotizzato un inasprimento della misura cautelare, con il provvedimento finito nuovamente all’attenzione del giudice che aveva firmato l’allontanamento dalla moglie. E così ora è scattata la sostituzione del divieto di avvicinamento con l’arresto vero e proprio, eseguito dai carabinieri di Luzzara, che hanno raggiunto il 52enne poi portato in carcere. La difesa spera di poter ottenere il beneficio dei domiciliari.