M5s-Pd, la prima lettera congiunta

Prove di matrimonio tra il Pd e il Movimento 5 Stelle reggiani. A pochi mesi dalla competizione elettorale delle amministrative, le due segreterie hanno infatti inviato un comunicato congiunto. Il tema è nazionale, ma il messaggio dietro la firma congiunta sembra far presagire un’alleanza. Ecco il testo: "Le delegazioni del Movimento Cinque Stelle - guidata da Elena Mazzoni e Gabriele Lanzi - e del Partito Democratico - formata da Massimo Gazza, Emanuele Cavallaro e Gianluca Cantergiani - riunite a Reggio insieme al candidato sindaco Marco Massari per il confronto in atto in vista delle prossime amministrative, desiderano esprimere un profondo ringraziamento al Presidente della Repubblica per il suo impeccabile e tempestivo intervento volto a stigmatizzare le “manganellate” di Pisa, “una sconfitta per tutti”. Questa alta consapevolezza dello Stato non ha trovato, purtroppo, un accoglimento di pari livello da parte di alcune forze della destra, evidentemente non consapevoli di ciò che significa picchiare una ragazzina indifesa con un manganello: non solo per l’oggi ma per il domani, per la fiducia dei ragazzi nelle istituzioni. Desideriamo anche chiarire che le responsabilità per fatti di questo tipo sono in alto, ben oltre le singole coscienze che stanno sotto i caschi degli operatori di Polizia, spesso a loro volta vittime dell’incompetenza e della rissosità dei palazzi della politica. Forse il ministro Piantedosi, all’ennesimo episodio, dovrebbe interrogarsi sulla propria adeguatezza al ruolo".