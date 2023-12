Made in Mancasale il padiglione dell’Arabia

Eurodesign, realtà reggiana che si occupa di allestimenti fieristici internazionali, ha progettato e realizzato il padiglione che l’Arabia Saudita sta presentando in occasione della manifestazione “Artigiano in Fiera”, che si tiene alla Fiera di Rho a Milano fino al 10 dicembre.

L’esposizione, giunta alla sua 27^ edizione, comprende 8 padiglioni e registra 2.550 espositori provenienti da 86 Paesi di tutto il mondo.

Nell’area saudita – made in Reggio Emilia - troveranno spazio più di quaranta aziende artigiane e la Culinary Art Commission, che promuoverà per la prima volta in Europa la cultura gastronomica saudita con un ristorante di tipicità.

"La commessa del valore di quasi un milione di euro è stata deliberata dal Ministero della Cultura dell’Arabia Saudita, in collaborazione con l’Agenzia di marketing internazionale The Aimes di Riyadh, e prevede uno stand di 3.000 metri quadri", spiegano i fratelli Carlo Alberto e Corrado Canovi, che hanno fondato Eurodesign nel 1997.

"La nostra impresa, che ha sede nel parco industriale di Mancasale, occupa oltre 50 dipendenti e collaboratori, e porta il design italiano nel mondo, lavorando per multinazionali come Siemens, Bosch, CNH Industrial, Maserati e Pagani Automobili; imprese italiane Gruppo Cremonini, Saclà, AIA e Lavazza e le reggiane Elettric80, Max Mara e Cellularline".