"Maestra Saura, sei nei nostri cuori". Gli ex scolari della scuola di Ghiarda si sono ritrovati nel suo ricordo

Il 27 aprile dell’anno scorso, un anno fa, si spegneva la maestra Saura Vivi, amatissima insegnante delle scuole elementari di Ghiarda. Fu la notizia del lutto a spingere gli ex allievi della quinta del 1997 a ritrovarsi pochi mesi dopo. "Le maestre del tempo – ricordano gli ex scolari – non erano semplici maestre ma seconde e terze mamme, ai tempi non era così usuale come al giorno d’oggi le separazioni tra genitori e loro ci sono state vicino come veri angeli custodi nei 5 anni di elementari, oltre che ad accompagnarci nei primi passi verso l’istruzione e la cultura". Fu Anna Burnelli – altra maestra insieme a Stefania Campani e Monica Ardenghi – a riconoscere al funerale della cara collega alcuni allievi di 26 anni prima e a proporre una rimpatriata. "Devo dire – racconta Stefano Caiumi – che l’impresa più ardua è stata trovare il nostro Matteo Galli che si era trasferito da diversi anni nella terra dei canguri ma la mia testardaggine ha prevalso e, contattato, ho chiesto se fosse in previsione un rientro e così è stato! Abbiamo voluto la partecipazione anche della figlia della Saura, Giulia Quadri, che come noi è un 1986 e amica da tanti anni". Tra i presenti, un illustre nome del calcio nazionale: Luca Cigarini, ora in granata. Alla rimpatriata erano presenti (in ordine alfabetico): Bargiacchi Francesca, Bocedi Mattia,Caiumi Stefano, Caraffi Stefano, Carulli Davide, Cigarini Luca, Galli Matteo (che vive in Australia),Gollini Fabio, Magnani Davide, Marchiò Matteo, Novellini Marco, Severi Matteo (non presenti Valcavi Stefano e Volpicelli Alan).

"È stato un bellissimo pranzo, con tante chiacchiere e tanti ricordi, un piccolo sollievo anche per Giulia per la perdita di sua madre. Oggi, 27 aprile, ricordiamo la nostra fantastica maestra, mamma e amica che ci guarda da lassù".