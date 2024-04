Magazziniere con esperienza

Azienda di commercio alimenti e bevande di Castelnovo Monti (RE) ricerca un magazziniere/a con esperienza di almeno un anno in mansioni simili o affini. La risorsa si occuperà della preparazione degli ordini e della successiva consegna con uso del muletto per carico e scarico bancali. Automunito/a. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto dall’azienda (es. contratto di apprendistato) o che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 198/2006. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato con orario full time. Scadenza 09/04/2024.