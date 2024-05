Malore a bordo del treno. Ancora difficoltà per i soccorsi

È stato colpito da malore improvviso un uomo di 28 anni, mentre era a bordo del treno della linea Parma-Suzzara. Alla stazione di Guastalla, ieri mattina verso le 11, è stato richiesto il soccorso, con l’intervento dell’ambulanza della Croce rossa e dell’autoinfermieristica locale. Per fortuna, nulla di grave. Ma ancora una volta è emersa la difficoltà dei soccorritori a causa della perdurante assenza dell’ascensore, che costringe a usare le ripide scale per il trasporto di barelle e di sedie per i pazienti. E in caso di reale emergenza si rischia di aumentare i tempi di intervento di soccorso, con effetti facilmente immaginabili. L’ascensore era stato annunciato in attività "entro febbraio", poi l’annuncio della sua installazione dal 15 aprile. Siamo nella seconda metà di maggio, ma il cantiere sembra procedere a rilento, con l’ascensore che resta ancora un progetto incompiuto, che molti cittadini sperano di poter avere a disposizione al più presto.

La struttura servirebbe anche agli utenti con disabilità, oltre che ai viaggiatori con valige pesanti, diretti a secondo e terzo binario della stazione guastallese.