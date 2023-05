Malore fatale Trovato morto nel suo camion

Un malore improvviso è risultato fatale a un camionista di 33 anni, della Repubblica Ceca, arrivato l’altra sera a Poviglio per carico-scarico di merce in un’azienda del paese. Verso le 14,30 di ieri i responsabili dell’azienda hanno cercato l’autista, dopo aver notato il camion regolarmente in sosta e con le portiere chiuse. Ci si è accorti che l’uomo era all’interno della cabina, privo di sensi, in un piazzale di via Einstein, dove doveva scaricare del materiale. Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce azzurra, l’autoinfermieristica di Guastalla e l’elisoccorso di Parma. Ma per il camionista non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti i carabinieri di Poviglio. Il decesso è stato provocato da un malore.