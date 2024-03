Malore, si schianta con il camion. Autotrasportatore muore a 67 anni

Daniele Barozzi ha avuto un ultimo, estremo, atto di generosità prima di spegnersi: colto da malore, ha avuto il tempo e la sensibilità di accostare con il camion verso il guardrail, evitando che altri automobilisti potessero venire coinvolti nello schianto.

Se ne è andato così Daniele, 67 anni di Corlo di Formigine (nel Modenese), ormai vicinissimo alla pensione: ci sarebbe andato ad aprile, mentre a maggio avrebbe compiuto 68 anni.

Ieri guidava l’autoarticolato sulla strada provinciale 486R a Compiano di Castellarano.

L’autotrasportatore poco prima delle nove era al volante del mezzo pesante procedendo in direzione Sassuolo. Ha perso il controllo del camion ed è uscito di strada finendo contro il guardrail. Sul posto subito dopo l’incidente sono arrivati i mezzi inviati dalla centrale operativa del 118. Si è fermata per tentare di rianimarlo anche un’infermiera che passava da lì a bordo di un’auto.

Sono giunti i vigili del fuoco del comando di Reggio e i volontari di un’ambulanza della Croce Rossa. Per Barozzi però, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

"Gli amici lo chiamavano Ringhio – lo ricorda la figlia Giorgia, molto provata per l’accaduto, ma lucida nel raccontare la personalità del padre –. Era un uomo pacato, capace di grandi gesti. Amava stare in compagnia. Quando giocava a carte però si trasformava, emetteva un suono gutturale che sembrava un ringhio appunto: lo faremo scrivere anche sull’epigrafe". Barozzi era autostrasportatore da una vita, "negli ultimi anni – prosegue Giorgia – faceva la linea qui attorno, non era impegnato in grandi spostamenti, data l’età". Il malore di ieri mattina è stato un caso eccezionale: "Non ha mai avuto problemi di cuore nella sua vita. A stroncarlo è stato un infarto, ha avuto qualche secondo per ragionare ed evitare altre tragedia sulla strada".

Originario di Montefiorino, Barozzi si era trasferito tanti anni fa prima a Fiorano, poi a Ponte Fossa, quindi a Corlo. Lascia due figli, oltre a Giorgia, anche Francesco, tre fratelli e tre sorelle, e sua madre Caterina di 94 anni. I funerali saranno celebrati nella chiesa di Corlo domani alle 10.30, curati dalle onoranze funebri di Cristian De Carlo.

Gianpaolo Annese

Matteo Barca