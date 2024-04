Manca il numero legale. Sospeso il consiglio dell’Unione

Consiglio dell’Unione Tresinaro Secchia sospeso lunedì sera per mancanza del numero legale. Assenti diversi consiglieri di maggioranza. Durante la seduta cinque consiglieri di minoranza hanno deciso di abbandonare la sala. La seduta è stata sciolta. Non è stato possibile approvare il punto cinque del servizio sociale unificato.

"Veramente una brutta figura – dice Fabio Ruini, esponente di Fratelli d’Italia e capogruppo del gruppo misto in Unione – quella rimediata dal Pd e dai suoi alleati lunedì sera. Pur in possesso di una maggioranza soverchiante all’interno del consiglio dell’Unione, non riuscire a garantire il numero legale necessario a rendere valida la seduta denota un pressapochismo francamente imbarazzante. Il che è particolarmente preoccupante se pensiamo che queste persone sono quelle che governano la maggior parte dei Comuni del nostro territorio e prendono decisioni che impattano sulla vita quotidiana di decine di migliaia di cittadini. La mancata partecipazione di così tanti consiglieri e sindaci dei Comuni è irrispettosa nei confronti dei cittadini che li hanno eletti". Per il capogruppo di maggioranza Massimo Silingardi "dispiace quanto accaduto nella seduta di consiglio quando, portando in discussione il punto all’odg riguardante il regolamento per la disciplina delle case famiglia per anziani e disabili adulti, il gruppo misto e quello dei 5 stelle hanno deliberatamente abbandonato l’aula facendo così mancare il numero legale per l’approvazione di questo punto. Evidentemente per questa parte dell’opposizione non valgono le regole della democrazia in cui in aula si discute e vota in modo favorevole, astenuto o contrario, ma conta di più abbandonarsi ad atteggiamenti volti ad ottenere un mero calcolo politico".

m. b.