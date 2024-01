Manghi: "Se Pd non programma, noi terzo polo con +Europa e Psi"

Maura Manghi, segretaria di Italia Viva, domani arriva Calenda. Andrà a incontrarlo?

"No, andrò a vedere l’Otello di Verdi a teatro. Lo consiglio...".

Dunque un accordo locale con Azione è impossibile?

"È una situazione difficile. Siamo stati l’unico partito a non essere invitati da Azione al loro congresso regionale. Noi siamo aperti al dialogo, ma dalla loro parte non vedo grande voglia di parlare con noi".

Quindi con chi starete?

"Con +Europa e Psi stiamo portando avanti un coordinamento nelle varie province e comuni, dialogando anche col Pd. Ma non a livello regionale. Aspettiamo il segretario Gazza...".

Azione ha scelto di stare col centrosinistra, ciò preclude il vostro ingresso in coalizione?

"No. Ma di sicuro se fosse, faremo una nostra lista d’appoggio e non con Azione che ha già sparato i manifesti di Guidetti in città: non ho ancora capito se si candida alle Europee o qui...".

Meglio Massari o de Franco?

"Non mi esprimo. Finora nessuno ha parlato di programmi, dunque siamo distanti da entrambi. Quando decideranno per un candidato o eventuali primarie, valuteremo...".

Altrimenti potreste essere voi, +Europa e Psi il terzo polo di Reggio?

"Potremmo anche esserlo...".

dan. p.