Manichini-cadavere all’obelisco. Ma è una... guasconata di Halloween

Manichini-cadaveri avvolti in un sacco nero dei rifiuti e un cartello posto sopra: "Non ci sarà nessuna festa di Halloween in via Guasco". Sono comparsi ieri mattina in piazza Gioberti e nella stessa via che costeggia il PalaBigi, adagiati sulla fontana dell’Obelisco, incuriosendo i passanti. Inizialmente è sembrato il segnale di una protesta. Alla fine si è rivelata una strategia di marketing del locale "Guascone vermuteria" in via Guasco, come hanno confermato al Carlino i gestori, per pubblicizzare la serata di Ognissanti che invece è confermata regolarmente.