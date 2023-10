Manifestazione della Cgil a Roma. Sesena: "Saremo duemila reggiani"

A Reggio si annuncia come la più partecipata degli ultimi anni la manifestazione di Cgil e associazioni sulla “via maestra”, in difesa e per l’applicazione della Costituzione. Ai due cortei che sabato prossimo sfileranno a Roma per riunirsi in piazza San Giovanni ad ascoltare l’intervento di Maurizio Landini, il sindacato reggiano stima già almeno 2.000 partecipanti e le adesioni continuano a crescere. I telefoni di via Roma sono bollenti e la Cgil è alla ricerca di nuovi autobus ("che fatichiamo a trovare", spiega Marika Todaro della segreteria confederale) per fare fronte a tutte le richieste. Dalle varie zone della provincia di Reggio partiranno intanto sei pullman che si aggiungono a quelli aziendali organizzati nelle singole fabbriche. Ad entrare nel merito dei contenuti della manifestazione è invece il segrteario provinciale della Cgil reggiana, Cristian Sesena, convinto che "la Carta contiene in sè le risposte a diversi problemi che stiamo attraversando e che l’attuale Governo non sta aiutando a risolvere". In cima alla lista dell’articolata piattaforma Sesena mette la difesa dei salari "contratti da una eccezionale fiammata inflazionistica e fermi da anni" e del lavoro perché, aggiunge il segretario, "la Costituzione dice che la Repubblica si fonda sul lavoro, non sul lavoro povero". A questo proposito Sesena definisce inoltre "ridicolo se non offensivo" l’accordo tra Governo e grande distribuzione organizzata per rendere più “leggero” il carrello della spesa delle famiglie. Altro tema evidenziato è la difesa della sanità pubblica "che arretra mentre avanza quella privata e intanto cinque milioni di italiani rinunciano a curarsi perché non hanno i mezzi", chiosa ancora Sesena. Che sui temi fiscali, "dove si vuole scardinare la progressività contributiva", pone l’accento sulla lotta all’evasione e sulla necessità di tassare gli extraprofitti delle aziende. Alla manifestazione aderiscono tra gli altri il Comune e la Provincia (il presidente Giorgio Zanni sarà presente fisicamente), il Partito democratico e i Comuni di Rubiera, Castelnovo Sotto e Quattro Castella. "Con questa manifestazione – conclude Sesena – vogliamo costruire un blocco sociale, contrapposto a quello a cui parla il Governo, che guardi ai valori costituzionali come stella polare per costruire politiche eque e inclusive per tutti".