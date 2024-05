Maratona del Conservatorio ’Peri-Merulo’. Sette ore di musica da camera ai Chiostri

Al fitto calendario di eventi primaverili organizzati dal Conservatorio Peri-Merulo se ne aggiunge uno interamente ideato e organizzato dagli allievi.

Si tratta della maratona musicale ’C’è Musica al Peri’, in programma sabato dalle 10 alle 17.

Per l’occasione il Conservatorio aprirà le porte alla cittadinanza, che potrà assistere ad una serie di brevi concerti, che si alterneranno per tutto il giorno- in diversi spazi della sede reggiana, in via Alighieri, presso i Chiostri di San Domenico.

Sono sette ore da trascorrere liberamente, tra le mura di un ex convento domenicano, oggi sede del Conservatorio della città.

"E’ la seconda volta che organizziamo qualcosa di simile - spiega Daniele Ceraolo, uno degli ideatori della maratona - e per questa edizione abbiamo pensato a un repertorio di musica cameristica, ispirato alla musica popolare e interpretato da allievi ed ex allievi del Peri, tra cui qualcuno che oggi vive e lavora all’estero". L’evento, a ingresso libero, si svolgerà anche se piove.

I protagonisti. Ore 10.30-11: Duo Margherita Russo (flauto) e Nicole Pedroni (arpa) e il Duo Alessandro Sevardi e Pietro Bolognini (violini); Ore 11-11.45: Trio Vinaigrette con Margherita Russo (flauto), Filippo Maturani (violino), Alice Zhongyue Hu (chitarra) e Trio Camille Bergsma (violoncello), Pietro Bolognini (violino), Leonardo Pini (clavicembalo). Ore 11.45-12.30: Ensemble Musica da Camera Vivaldi. Ore 12.30-13: Duo Vincenzo Battista (chitarra) e Svitlana Melnyk (mezzosoprano) e Duo Filippo Maturani (violino) e Chiara Scannapieco (Voce).

Pausa buffet 13-14. Ore 14.15-14.50: Trio Simone Sgarbanti (pianoforte), Elizabeth Basoff (violino), Ana Percevic (violoncello). Ore 14.50-15.35: Trio Giorgia Saito (violino), Dario Carrera (viola) e Valery Lopèz (violoncello) e Duo Chiara Scannapieco (Arpa) e Alessandro Mastrangelo (oboe). Ore 15.40-17: Mochizuki Yui (voce) e Marco Belluzzi (pianoforte); Joaquin Cangemi (voce) e Daniele Ceraolo (pianoforte); Trio Maria Grazia Della Penna (Clarinetto), Sofia Parrinelli (pianoforte), Valery Lopèz (violoncello); Duo Camille Bergsma (violoncello) e Daniele Ceraolo (pianoforte).