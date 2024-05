Marco Bertolotti nuovo presidente della Cri castellese

Il vezzanese Marco Bertolotti è il nuovo presidente della Croce Rossa del comitato di Quattro Castella. Nei giorni scorsi si sono svolte le votazioni per il rinnovo della presidenza. Il 63enne Bertolotti, dirigente in pensione di Vezzano, subentra a Daniele Cristofori. In passato ha già ricoperto gli incarichi di presidente e ispettore della sede della Cri ed è attivo in altre realtà di volontariato locale tra cui le attività della parrocchia di Vezzano. Ora, dopo una vittoria netta della lista di Bertolotti delle due presentate, inizierà per lui il grande lavoro da svolgere con la preziosa e incessante vitalità di tutti i volontari tra cui quelli ‘storici’, con il nutrito gruppo giovani, con la sezione Sap, i formatori e i nuovi arrivati prossimi all’esame. E’ stato espresso un ringraziamento al "lavoro di Daniele Cristofori, presidente per ben due mandati in otto anni di lavoro, al precedente consiglio, alla stimata abnegazione di tutti i volontari". Bertolotti spiega che il nuovo consiglio "ha molto lavoro da fare come tutti quelli che si metteranno in gioco per la nostra Croce Rossa. Abbiamo obiettivi sfidanti (come la necessità di una nuova sede, più consona al ruolo che il nostro comitato è quotidianamente chiamato a ricoprire) e urgenti come rivolgere sempre rinnovate risorse verso gli anziani e fasce deboli. Contiamo sulla proficua collaborazione con le istituzioni locali per essere sempre al servizio della comunità". Bertolotti ha sottolineato che l’ascolto, l’osservazione e valorizzazione dei volontari sono "la vera propulsione che ci ha spinto ad aspirare a questo prestigioso impegno. Non di un singolo, ma di un gruppo in cui il valore dell’uno diventa valore dell’intero comitato. Sarò affiancato da consiglieri e più in generale da volontari che ogni giorno con il loro lavoro instancabile ricordano i principi fondamentali per far crescere ancora la nostra comunità".

Matteo Barca