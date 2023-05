Marco J Mammi scrive commosso una canzone "Dedicata ai conterranei"

Ci sono anche musicisti e cantautori che restano coinvolti emotivamente da notizie e immagini che arrivano in questi giorni dalla Romagna allagata. Il cantautore reggiano Marco J Mammi, che da pochi giorni ha avviato il suo nuovo tour 2023, è rimasto ferito da quanto accaduto. E ha scritto un testo, "Ora il cielo il cuor mi bagna", che potrebbe diventare in futuro una vera e propria canzone. "La dedico agli emiliano-romagnoli che in queste ore stanno lottando contro questa sciagura". Parole da cui emerge il dramma, ma anche la raccolta delle forze per affrontare l’ostacolo.

Ecco il testo:

Chi l’avrebbe mai pensato Che quel maledetto maggio Si sarebbe trasformato Nella prova di coraggio. Di chi ora è inginocchiato E ha nel cuore una ferita E in cortile ha accatastato I ricordi di una vita. Ora il cielo il cuor mi bagna E lo lascia sgocciolare È l’Emilia, è la Romagna È un bambino in riva al mare. Che lo vuol vedere azzurro Questo ciel di nubi avvolto E in un timido sussurro Prega Dio di dargli ascolto. Ma in ginocchio noi non stiamo E lo spirito dimostra Che noi siamo quel che siamo: Figli della terra nostra. Siamo gente di campagna Di ombrelloni in riva al mare Siam l’Emilia, la Romagna Siam la bella al casolare. Siamo gente mai sconfitta Marinai e campagnoli Siamo in piedi e a schiena dritta Emiliano-Romagnoli.

a.le.