Mario Perrotta e Italo Calvino. È lo spettacolo dell’anima

Prosegue la stagione di prosa al teatro Ruggeri di Guastalla. Stasera alle 21 va in scena "Come una specie di vertigine" di e con Mario Perrotta (foto).

Il protagonista è un abitante del Cottolengo, il Nano del romanzo autobiografico "La giornata d’uno scrutatore", personaggio cui Italo Calvino dedica una sola pagina, se pur memorabile. In scena un uomo, o meglio, la sua voce interiore. È la sua anima che fa spettacolo. Tra i tanti abitanti delle pagine dei romanzi di Calvino, è quello meno libero: ha un corpo, una lingua e una mente che non rispondono alla sua urgenza di dire, di agire.

Oggi e solo oggi, però, ha deciso di fare spettacolo della sua esistenza, dei suoi pensieri, dei sentimenti che lo agitano. Lui, inchiodato com’è a una croce che non ha voluto, ha deciso di prendersi un’ora d’aria, un’ora e poco più di libertà. E la cerca, la libertà, tra le pagine delle opere del "signor Calvino Italo", la racconta come sa e come può, la trasforma in versi, in musica, in parabole e collegamenti iperbolici tra un romanzo e l’altro. Informazioni: ufficio teatro (tel. 0522 839756 oppure 0522-839761).