Massari cita Scurati sul 25 Aprile: "Ribadisco il nostro antifascismo"

"Oggi, nel 79esimo anniversario della Liberazione, alla vigilia delle elezioni amministrative, ritengo importante ribadire il senso dell’antifascismo come condizione e sostanza della nostra partecipazione democratica". Così scrive Marco Massari, candidato del centrosinistra: "Viviamo in un’epoca nella quale rivediamo i saluti romani con sempre maggiore frequenza; in un clima politico nel quale un ministro condanna pubblicamente e genericamente gli antifascisti di tutto il mondo e nel quale i manganelli tornano a colpire gli studenti che manifestano. Sono tempi in cui un monologo che indaga le ambiguità del Presidente del Consiglio sul tema dell’antifascismo riceve un’inspiegabile censura e vengono additati ad personam scrittori, giornalisti ed intellettuali che esprimono giudizi critici", continua Massari facendo anche riferimento alle ultime polemiche per il monologo dello scrittore Antonio Scurati cancellato dalla Rai.

"Reggio Emilia è città medaglia d’oro al valor militare per la Resistenza – continua Massari – qui i partigiani hanno contribuito in modo essenziale alla lotta per la Liberazione e da quell’esperienza sono arrivati madri e padri costituenti. Dalla Resistenza è nata una generazione operosa e intellettualmente vivace che ha fatto tesoro di tanta sofferenza per costruire una città più giusta e solidale. Noi oggi ribadiamo il valore dell’antifascismo e la volontà di attenerci ai principi fondanti della nostra Carta costituzionale. Lo abbiamo scritto “nero su bianco” nel nostro patto per la città futura, firmato da tutte le forze che sostengono la mia candidatura a sindaco. In questa città la libertà di espressione, la partecipazione democratica, la ricerca di uguaglianza di opportunità per tutte e tutti non saranno mai osteggiate ma sempre incoraggiate".