Massi sulla Sp15 Nessun ferito

Sulla provinciale 15 di Ramiseto, nel comune di Ventasso, mercoledì pomeriggio si è verificata una caduta di massi a Cecciola, dove anni fa è stata realizzata una galleria di protezione. Per fortuna niente danni a persone o mezzi proprio perché nessuno stava transitando di lì. Sul posto è intervenuto il personale della manutenzione strade del Servizio Infrastrutture della Provincia di Reggio Emilia, che ha subito sgomberato la strada dai massi caduti. In particolare da una parete friabile ad una settantina di metri dall’imbocco della galleria. I massi sono stati accatastati a bordo strada in attesa che vengano frantumati e rimossi. Ieri mattina è stato compiuto un ulteriore sopralluogo, con l’utilizzo del drone in dotazione alla Polizia provinciale, per verificare la situazione di tutto il versante. Le immagini hanno mostrato anche una caduta di grosse pietre sul tetto della galleria, con danneggiamento della rete paramassi, ma senza alcun pericolo per la tenuta dell’infrastruttura. Nei pressi del tunnel, in attesa della rimozione, per alcuni giorni si viaggerà a senso unico alternato, con momentanee e brevi chiusure al traffico s. b.