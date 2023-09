Mbt, domenica tutti in sella Lunedì la gara internazionale

Anteprima della Mtb Stage: domenica a Castelnovo Monti ci sarà una sorta di competizione locale con l’Appenninica Lovers per tutti gli appassionati di mountain bike. Vuole essere un segnale di accoglienza degli atleti in arrivo da tutto il mondo per la Mtb Stage Race in programma lunedì 4 settembre, l’iniziativa della domenica precedente attuata dal comune di Castelnovo Monti grazie alla collaborazione dell’associazione Mtb di Vetto. Si tratta della seconda edizione di Appenninica Lovers, con due percorsi disponibili: uno da 57 chilometri e 1.850 metri di dislivello positivo, e l’altro da 35 chilometri e 1.200 metri di dislivello positivo. La partenza sarà dal campo Valentino Mazzola di Castelnovo (via alla Pieve), con inizio delle registrazioni dalle 8.15 e dalle 9.05 alle 10 il via "alla francese", ovvero a piccoli gruppi in successione per evitare problemi alla viabilità interessata. Chi desidera partecipare a questo eccezionale evento sportivo e non solo, può effettuare le preiscrizioni online scrivendo a [email protected].

Il costo della preiscrizione online è di 15 euro (soci Fiab 12 euro), mentre l’iscrizione sul posto il giorno del raduno costerà 20 euro (17 per soci Fiab). I costi sono comprensivi di quota assicurativa e ristoro lungo il percorso. In omaggio a tutti i partecipanti verrà consegnato il pacco gara contenente la maglia tecnica.

s.b.