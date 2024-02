Melissa corona il sogno: danzare a Parigi

"Uno su mille ce la fa": parafrasando la canzone di Morandi, anche fra i giovani delle aree interne dell’Appennino reggiano c’è chi riesce a realizzare un grande sogno, quello di danzare sui palcoscenici più importanti d’Europa. Parliamo di Melissa Venturi Degli Esposti, 24 anni, ultima di quattro sorelle; i genitori Vincenzo e Paola conducono una piccola azienda agricola a Busana al cui interno hanno realizzato l’agriturismo Rio Riccò.

Melissa, animata dalla passione della danza fin da piccola, ha preso il volo e oggi (dopo un breve rientro in montagna per festeggiare il 20esimo anniversario del Teatro Bismantova, che coincide con il suo debutto di danzatrice), è a Ginevra dove terrà due spettacoli. Quindi proseguirà per la Francia dove parteciperà al tour francese "Notre Dame de Paris" con spettacoli nelle principali città.

Melissa ha cominciato i primi passi di danza a 10 anni con l’Associazione Danza Teatro e Canto Arcobaleno avviata con grande impegno dall’insegnante Valerie Ferrari, prima presso la scuola di Ramiseto e poi alla sede di Castelnovo Monti dove continua tuttora.

"Gli ultimi due anni 2022-2023 li ho trascorsi a Parigi ed è stato un impegno costante - afferma Melissa – però anche la soddisfazione di riuscire a calcare palchi che erano un po’ il mio sogno fin da ragazzina. Gli anni più duri per me sono iniziati quando ho cominciato a frequentare la scuola di danza, prima da Busana a Castelnovo Monti e poi all’Accademia Cosi-Stefanescu a Reggio Emilia mentre frequentavo contemporaneamente il liceo al Cattaneo-Dall’Aglio di Castelnovo Monti. Terminate le lezioni al liceo, partivo in macchina con mia madre per Reggio, frequentavo la lezione all’Accademia artistica per poi tornare a sera a Busana. Era un pendolarismo continuo e gli orari dei mezzi pubblici non coincidevano con i miei impegni per cui mi accompagnava sempre mia madre. E’ stato un sacrificio anche per lei fino a quando ho preso la patente e mi sono resa autonoma".

I primi passi li ha fatti alla scuola ‘Arcobaleno’ ed è lì che ha imparato ad amare la danza, assecondata dai genitori che hanno compreso la sua passione e la disponibilità al sacrificio, del resto condiviso da mamma e papà, ammirata dalle sorelle che hanno seguito altre strade. Non solo la famiglia Venturi Degli Esposti di Busana è orgogliosa del successo di Melissa, ma tutta la montagna che nel precedente weekend l’ha applaudita al Teatro Bismantova.

Il padre Vincenzo: "E’ brava, mia moglie e le sorelle sono andate a vederla a Parigi, mi hanno detto che è stata una cosa grandiosa. Io l’ho vista all’Arena di Verona: una grande emozione".

Settimo Baisi