Memorial Presidenti, lo Sporting Sant’Ilario si arrende in finale

Niente doppietta per lo Sporting Club Sant’Ilario: dopo aver vinto il girone B di Terza categoria, ottenendo così la promozione in Seconda, ha perso la finale della Coppa di Terza, il Memorial Presidenti. Ha alzato il trofeo l’M.t. 1960 (Monticelli Terme) vincendo per 2-0 nella finalissima disputata ad Albinea. I marcatori che hanno spento i sogni dei reggiani sono Fiamminghi e Bini: due gol determinanti per negare il "double" alla compagine di Sant’Ilario, che può dirsi comunque più che soddisfatta per la grandissima stagione disputata.

Sono andati in scena anche due recuperi per quanto riguarda i campionati dilettantistici. In Promozione, girone B, spettacolo a livello di reti tra San Felice e Baiso/Secchia, con un 3-2 finale. Una rimonta continua per una girandola di emozioni: prima modenesi avanti con Fontana. Il Baiso non ci sta e ha ribaltato tutto nella parte centrale di gara con Bonicelli e Silipo. Dopo l’80’ a sorpresa controsorpasso del San Felice, che si è preso i 3 punti, superando proprio il Baiso salendo al nono posto con 42 punti. Le due reti decisive sono state messe a segno da Sentieri e Tosse. Una sconfitta comunque indolore per il Baiso che, lo ricordiamo, era già salvo con il bottino di 40 punti.

Ha chiuso definitivamente la stagione regolare del girone A di Terza categoria la sfida tra Fogliano e Ramiseto/Ligonchio. Gli appenninici hanno perso per 3-1, rimanendo in ultima posizione con 10 punti. Il Fogliano, con 19 punti, si è assestato in terz’ultima piazza. A segno il Fogliano con Arleoni, Boni e Lini, per il Ramiseto gol nel finale della bandiera di Godano.

Giuseppe Marotta