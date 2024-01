Mercoledì incontro con Maria Diletto de "La nuova luce"

Al circolo Bellarosa di Albinea gli appuntamenti del nuovo anno iniziano mercoledì con una serata dal significato particolare: l’incontro con Maria Diletto, fondatrice de ‘La nuova luce’, associazione attiva nel mondo dei cosiddetti ‘invisibili’, persone che sopravvivono al di fuori della società non per scelta. Nata nell’estate del 2019 grazie all’impegno ‘sul campo’ della Diletto e di quattro ragazzi stranieri ospiti di una comunità, l’associazione ha l’obiettivo di sostenere i soggetti socialmente più deboli, come chi vive in strada o in povertà estrema: dalla consegna di un pasto caldo all’ascolto fino all’accesso ai servizi essenziali, l’attività dei volontari si rivolge alle persone in difficoltà, senza guardare a cittadinanza, razze e religioni, in varie zone, a cominciare dalla stazione centrale. Operatrice sanitaria 50enne di origine calabrese, Diletto è da molti anni a Reggio, dove è partita 10 anni fa con il progetto ‘Il pane dei poveri’, esperienza che ha coinvolto i lavoratori di una casa protetta e i titolari di attività commerciali del territorio. La serata al Bellarosa in via Nobili 11 inizierà alle 21 (info 3408615758).