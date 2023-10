Meridiano 361 diventa emporio di ’Altromercato’

Il punto vendita di Meridiano 361 – la società creata dalla cooperativa sociale La Vigna per promuovere valori e prodotti del commercio equo e solidale – è diventato da sabato emporio del Consorzio ’Altromercato’, attivo da 30 anni e principale organizzazione, in Italia, impegnata in una cooperazione internazionale che punta a creare nuove opportunità di sviluppo in diverse tra le aree più povere del mondo, proprio grazie ad accordi commerciali con migliaia di artigiani e organizzazioni agricole locali. Il punto vendita di via Guido da Castello, in pieno centro storico, amplia dunque i suoi orizzonti, che includono, dal 2022, anche la promozione di aree e risorse collegate al Parco Nazionale dell’Appennino è rappresentato proprio dalle aree appenniniche. "Siamo vetrina di questi patrimoni storici, ambientali e culturali locali – sottolinea Luca Dosi (foto), presidente di Meridiano 361 e della coop La Vigna – e, analogamente, promotori di tutte quelle economie che si legano profondamente ai territori in aree del mondo in cui c’è bisogno di creare filiere solidali per dare voce e assicurare sbocchi commerciali a piccole e piccolissime imprese che divengono fattore di traino per uno sviluppo altrimenti impossibile".